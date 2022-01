L’auto ribaltata in via Merena a Curno

Perdono il controllo dell’auto che si ribalta, quattro ragazzi illesi a Curno - Foto L’incidente è avvenuto sabato 29 gennaio verso le 22 in via Merena.

Hanno perso il controllo dell’auto che si è ribaltata sulla carreggiata dopo aver danneggiato nella carambola anche tre auto parcheggiate. Sono fortunatamente usciti illesi i quattro ragazzi a bordo.

L’incidente è avvenuto sabato 29 gennaio in via Merena a Curno verso le 22. Non c’è stato bisogno dell’intervento del 118 ma solo di un carroattrezzi per rimuovere l’auto danneggiata.

L’auto ribaltata in via Merena a Curno

