Picchia un pensionato per rubargli la bici

Preso 19enne al parco della Roncola Un uomo di 59 anni, di Dalmine, è stato aggredito a Treviolo: il giovane malvivente gli ha rubato la bici e lo ha colpito al volto, anche con dei sassi.

Prima ha malmenato un pensionato per rubargli la bicicletta poi, dopo essersi allontanato, ha aggredito i militari che lo hanno fermato poco dopo. I carabinieri di Curno hanno arrestato nella mattinata di sabato 12 settembre a Treviolo un 19enne, pregiudicato di origine tunisina.

Il pensionato, un uomo di 59 anni, di Dalmine, era a passeggio con la bici a Treviolo nei pressi del parco della Roncola, quando è stato avvicinato da un 19enne di origine tunisina, nullafacente, che, per sottrargli la bicicletta, prima lo ha colpito con un pugno al volto facendolo scivolare nella roggia, poi, vista la sua resistenza, gli ha anche lanciato dei sassi addosso, per poi allontanarsi a piedi alla vista dei carabinieri. Subito raggiunto e fermato, il giovane ha continuato nel proprio atteggiamento violento iniziando brevi e reiterate colluttazioni con i militari che, infine, sono riusciti a bloccarlo.

Al termine degli accertamenti, il malvivente è stato arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, in attesa del giudizio per direttissima di lunedì 14 settembre. La vittima, fortunatamente, non ha riportato particolari conseguenze.

