Il pitone lungo sei metri in fiera a Chiuduno

Pienone per Italian reptiles Expo

A Chiuduno anche un pitone di sei metri Ha stupito tutti: in mostra a Chiuduno un pitone lungo ben sei metri.

Ha fatto il pieno di presenze Italian reptiles Expo, la manifestazione che è approdata sabato 12 e domenica 13 ottobre al polo fieristico di Chiuduno. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Ad Petsitaly. In mostra numerosi rettili tra cui anche un pitone lungo sei metri. Centinaia di bambini infatti hanno partecipato ai diversi laboratori didattici. Presente anche una delegazione del Civico museo di storia naturale di Jesolo con la sua sezione itinerante dedicata all’interattività e alla didattica, uno spazio dove i bimbi hanno potuto disegnare e colorare i dinosauri. Per la prima volta in Bergamasca è stata esposta la ricostruzione a grandezza naturale dell’orso delle caverne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA