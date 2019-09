Ponteranica, auto esce di strada - Foto

Macchina distrutta, feriti marito e moglie L’incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 3 settembre, in via Maresana, all’altezza del civico 30. Sul posto carabinieri, Vigili del fuoco e 118.

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, martedì 3 settembre, a Ponteranica. Un’auto è uscita di strada ed è finita in un terrapieno in via Maresana, all’altezza del civico 30. Le due persone a bordo, marito e moglie, sono rimaste ferite. Per il momenti so conosce l’età dell’uomo, 75anni. La vettura, una Toyota, è andata completamente distrutta, come si vede dalle foto. Sul posto i carabinieri, i Vigili del fuoco e il 118, intervenuto con automedica e ambulanze.

