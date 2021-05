Ponteranica, diventa virale la caccia ai sassi colorati Una «caccia al tesoro» sta animando Ponteranica da qualche settimana a questa parte.

È una vera e propria caccia al tesoro collettiva quella che sta animando Ponteranica da qualche settimana a questa parte. I sassi dipinti che vengono abbandonati nei parchi e lungo le strade del paese stanno riscuotendo sempre più successo, scatenando la felicità di chi si sorprende a trovarli e pubblica sui social le foto del «tesoro» intercettato per caso. La stessa ideatrice del progetto, la signora Erminia Manenti, per tutti «Emy», non potrebbe essere più soddisfatta e racconta: «Ho ricevuto messaggi bellissimi, che mi hanno fatto commuovere ed emozionare. Vivo a Ponteranica da tanti anni e l’ho sempre visto come un paese chiuso, per questo non pensavo che l’iniziativa prendesse piede, invece i miei compaesani mi hanno stupita e sono davvero grata di tutti i messaggi, non pensavo che un gesto così semplice potesse far tanto».

Manenti, una nonna di 62 anni, ha scoperto del gioco dei sassi dipinti e abbandonati per le strade grazie a un’amica e un gruppo Facebook nazionale che racconta dei vari comuni in cui viene avviata questa particolare iniziativa, molto simile alle tradizionali cacce al tesoro. In Bergamasca la stessa idea era stata avviata anche a Dalmine, ma a Ponteranica sembra diventare, col passare dei giorni, sempre più partecipata: non solo altre signore si sono aggiunte all’opera creativa, collaborando con Emy a dipingere i sassi da nascondere, ma l’idea pare si stia allargando alla vicina Sorisole. «Ho realizzato più di un centinaio di sassi, alcuni speciali per la festa della mamma e mi auguro che questa iniziativa possa continuare nel tempo» conclude Manenti.

