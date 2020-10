Processo Tizzani: in aula la telefonata

del litigio con il figlio Mario «Sono stato io» avrebbe detto Antonio Tizzani durante la telefonata con il figlio Mario. Continua il processo per far luce sull’omicidio a Seriate di Gianna Del Gaudio.

Continuano le testimonianze al processo per l’omicidio di Gianna del Gaudio, avvenuto tra il 26 e il 27 agosto 2016 a Seriate, in cui il marito della ex professoressa, Antonio Tizzani, ferroviere 71enne, risulta unico imputato.

Nella mattinata di martedì 20 ottobre è stata la volta della testimonianza del figlio Mario e della compagna Alessandra Manenti, mentre per domani (mercoledì 21 ottobre) è attesa la testimonianza dell’altro figlio, Paolo e della moglie Elena. Sotto la lente dell’accusa in particolare alcune intercettazioni telefoniche in cui Alessandra Manenti parla con la madre di un litigio tra l’ex ferroviere e il figlio Mario. Una lite durante la quale Tizzani avrebbe ammesso: «Sono stato io, mettetemi in galera, ma bisogna dimostrare i tempi». Sia per la Manenti, sia per il figlio Mario quell’ammissione del padre sarebbe però un modo per troncare la discussione da parte del 71enne esasperato dalle pressanti domande dei famigliari. I due hanno anche fornito un’interpretazione a proposito di quell’uscita durante l’alterco: secondo loro con quella frase l’imputato voleva ribadire la sua estraneità nel delitto. Secondo i due testimoni è come se Tizzani avesse voluto dire: ammesso e non concesso che fossi stato io, come avrei potuto fare tutto, compreso disfarmi della busta con il coltello trovata in un giardino a centinaia di metri dalla villetta per ritornare a casa, il tutto nella ventina di minuti che sono trascorsi tra il congedo della coppia che era stata a cena in via Madonna delle Nevi e la telefonata dello stesso Tizzani ai soccorsi. «Se solo avessi capito che era stato Antonio a uccidere Gianna avrei subito denunciato» ha dichiarato infine Alessandra Manenti.

