Rapina al supermercato a 77 anni, poi fuga in Panda: fermati a Seriate

Hanno portato via l’incasso del supermercato a Pian Camuno, in provincia di Brescia, dopo aver minacciato con una pistola a salve la cassiera del Migros e si sono dati alla fuga con una Fiat Panda rubata. Lui, 77 anni, della provincia di Cremona, a fare da palo. Il complice di 60 anni, milanese, in azione all’orario di chiusura del punto vendita. La cassiera e la guardia giurata del supermercato del Bresciano sono stati minacciati con una pistola a salve (poi sequestrata) e hanno ceduto gli 883 euro che si trovavano in cassa a fine giornata. Poi la fuga in auto da Ranzanico a Seriate, 60 chilometri dopo, in viale Europa, bloccati dai carabinieri. Entrambi con precedenti penali sono ora in carcere con l’accusa di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione per la Fiat Panda rubata e usata nella fuga.