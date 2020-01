Rubato il tandem di un giovane disabile

L’appello della mamma: aiutateci Il furto a Dalmine venerdì 17 gennaio intorno alle 21. Si tratta di una bicicletta modello tandem che un ragazzo disabile usa per muoversi anche insieme alla sua famiglia.

La usa un ragazzo adolescente di Dalmine affetto da una disabilità e il furto fa ancora più male. Tanto che la mamma del giovane ha lanciato un appello via Fb per ritrovare la bicicletta: un tandem bianco (esattamente come nella foto allegata, ndr) che il figlio usa per muoversi con anche la sua famiglia.

La mamma ha quindi scritto on line e chiede aiuto a chi potrebbe aver visto qualcosa: «Questa sera (venerdì 17 gennaio, ndr) ci è stata rubata la bicicletta che usiamo con nostro figlio che ha una disabilità. Si tratta di un tandem bianco - scrive -. Per noi e nostro figlio è importantissimo ritrovarla. Se qualcuno la vedesse in Dalmine chiediamo la gentilezza di contattarci o avvisare i carabinieri. Grazie».

Il furto intorno alle 23, a Dalmine. Per informazioni è possibile contattare direttamente i carabinieri.

