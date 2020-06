Ryanair, attive 26 rotte entro fine giugno

Estate: tornano i voli da e per Orio al Serio Dal 1° luglio Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

La compagnia aerea Ryanair ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per l’aeroporto di Milano Bergamo, con il ripristino dei voli su Catania, Ibiza, Madrid, Palma, Manchester, Alghero e Atene. Altre 20 rotte verranno riattivate nei giorni successivi: Bari, Cagliari, Bruxelles-Charleroi, Berlino-Schönefeld, Lisbona, Pescara, Valencia, Barcellona-El Prat Sofia e Dublino dal 22 giugno, Brindisi, Palermo, Londra-Stansted, Lamezia Terme, Budapest, Napoli, Manchester, Cracovia e Malaga dal 23 giugno e Bucarest (Otopeni) dal 27 giugno. Inoltre, dal 1° luglio Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

«Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate ben 93 rotte da e per l’aeroporto di Milano Bergamo, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020 – dichiara Chiara Ravara - Head of International Communications di Ryanair –. I collegamenti con 26 di queste, saranno operativi già da fine giugno. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa».

«La ripresa dei voli da parte di Ryanair, che ha la sua base principale italiana sul nostro aeroporto, rappresenta un avvio incoraggiante del piano di rilancio del traffico passeggeri - dichiara Giacomo Cattaneo, direttore aviation Sacbo -. Il trend delle prenotazioni, così come riportato dalla compagnia aerea, induce a ottimismo e siamo certi che la fiducia e l’abitudine a volare, nel rispetto delle normative in vigore e messe in atto, saranno sempre più in crescita nel corso delle settimane. L’Aeroporto di Milano Bergamo è lieto di accogliere i passeggeri che hanno scelto di volare Ryanair e li invita a utilizzare tutti i servizi le agevolazioni messi a disposizione nel terminal, compreso il self drop off per chi deve imbarcare i bagagli da stiva».

