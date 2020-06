Ryanair, dal 21 giugno voli verso Cagliari

Collegamenti anche da e per Orio al Serio Complessivamente dall’1 luglio verranno riattivate 27 rotte per l’estate.

Ryanair ha annunciato nella mattinata di venerdì 5 giugno che riprenderà i collegamenti da e per l’aeroporto di Cagliari-Elmas a partire dal 21 giugno, incrementando il numero di rotte e la loro frequenza a partire dall’1 luglio. L’operativo da e per l’aeroporto «Mario Mameli» include sia destinazioni nazionali - Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Pisa, Treviso, Catania, Verona, Bari, Cuneo, Parma, Trieste - sia internazionali: Londra-Stansted, Madrid, Valencia, Bruxelles, Francoforte, Budapest, Parigi, Dublino, Cracovia, Manchester, Düsseldorf, Baden-Baden, Porto, Siviglia, Varsavia e Breslavia. «Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate oltre 25 rotte da e per l’aeroporto di Cagliari a partire dall’1 luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020 - dichiara Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair - alcune destinazioni saranno già disponibili dal 21 giugno»

