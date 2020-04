Ryanair: «Aeroporti azzerino le tasse»

La replica: rispetti le regole del settore Ryanair prevede un ritorno alle condizioni del 2019 tra 3 anni per il trasporto aereo, che al momento della ripresa dovrà avere «fattori di riempimento molto bassi», cosa che «richiederà tariffe di volo ultra-basse».

Ryanair prevede un ritorno alle condizioni del 2019 tra 3 anni per il trasporto aereo, che al momento della ripresa dovrà avere «fattori di riempimento molto bassi», cosa che «richiederà tariffe di volo ultra-basse». Lo si legge in una lettera indirizzata dal direttore per lo Sviluppo delle Rotte, Neil O’ Connor, agli aeroporti italiani spiegando che il vettore (che ha tra i suoi principali scali proprio Orio al Serio), nel riprendere il servizio, «darà priorità» agli scali che assicureranno «zero tasse (di atterraggio e aeroportuale, ndr)» tra maggio e ottobre, «zero tassa di atterraggio e tassa aeroportuale ridotta del 50%» tra novembre e marzo del 2021 e «tassa aeroportuale ridotta del 50%» tra aprile e ottobre 2021. Per lo stesso periodo Ryanair chiede inoltre «nessuna tassa per le nuove rotte». Secondo ’O Connor si tratta di «misure di stimolo ragionevoli» che «daranno agli aeroporti un vantaggio competitivo per riprendere il servizio di Ryanair alla prima opportunità possibile». «Gli aeroporti che offriranno condizioni migliorative rispetto a queste misure basilari - conclude il manager - avranno un deciso vantaggio» sugli altri.

Dura la replica del presidente dell’Osservatorio Nazionale su Liberalizzazioni e Trasporti Dario Balotta che chiede l’intervento del Ministero dei Trasporti per «riportare Ryanair al rispetto delle regole il settore». «Elusione ed evasione fiscale in molti Stati europei - spiega Balotta - stipendi da fame, orari di lavoro da primi del novecento e ricatti al sistema aeroportuale minore largamente frammentato (il volo in cambio di un contributo a passeggero imbarcato) sono i nuovi tratti distintivi di Ryanair che hanno caratterizzato gli ultimi periodi, ma ora sta esagerando». «Le tasse pagate dai passeggeri - conclude - vanno girate allo Stato senza intermediazione e i diritti di approdo ai gestori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA