Sbalzato dalla moto a Scanzorosciate

È in gravi condizioni un ragazzo di 16 anni L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di sabato pomeriggio (16 gennaio) in via Dalla Chiesa, nella zona industriale del paese.

Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito a causa di una caduta in moto a Scanzorosciate. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di sabato pomeriggio (16 gennaio) in via Dalla Chiesa, nella zona industriale del paese. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto attraverso le testimonianze di alcuni amici sul posto il ragazzo aveva appena svoltato in via Dalla Chiesa da via Aldo Moro quando ha perso il controllo della moto per cause ancora da accertare e ha urtato un paletto della segnaletica stradale.

Il sedicenne è stato sbalzato dalla sella e ha fatto un volo di circa cinque metri. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118: l’auto medica e l’ambulanza da Seriate. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni e avrebbe riportato ferite alla testa e a una gamba ma non sarebbe in pericolo di vita. Articolo in aggiornamento.

