Schianto sulla Cremasca, tre feriti e lunghe code Tre auto coinvolte in un incidente nella serata di domenica a Zanica. Tre feriti, lunghe code sulla Cremasca.

Schianto tra due auto nella serata di domenica 10 ottobre, a Zanica, sulla provinciale cremasca al confine con Urgnano. Intorno alle 21 una Toyota Corolla proveniente da Zanica e diretta verso Urgnano ha svoltato verso il parcheggio del ristorante Extè, accanto al benzinaio. In quel momento, dal lato opposto è sopraggiunta una Opel Mokka: inevitabile lo schianto. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Opel Corsa che si trovava dietro la Toyota.

Immediati i soccorsi, sul posto sono sopraggiunte le ambulanze del 112 per tre feriti: un 39enne e due donne di 46 e 47 anni, fortunatamente tutti con lievi ferite.

Sul posto la Polizia stradale di Bergamo e i Carabinieri del Radiomobile di Bergamo, oltre ai Vigili del fuoco: la strada Cremasca è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia ed è stata chiusa per circa un’ora per permettere la messa in sicurezza della strada e rimuovere i mezzi incidentati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA