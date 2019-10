L’incidente sulla ex statale 470 dir: lunghe code in entrambe le direzioni

Schianto sulla ex statale 470 dir

Curno, lunghe code e un ferito Incidente sulla ex statale 470 dir (Villa d’Almè - Dalmine) all’altezza di Curno tra un camion cisterna e un’auto.

Incidente sulla ex statale 470 dir (Villa d’Almè - Dalmine) all’altezza di Curno tra un camion cisterna e un’auto: l’impatto è avvenuto intorno alle 11 di mercoledì 23 ottobre in via Dalmine e sta provocando notevoli problemi di traffico in entrambe le direzioni. Dalle prime informazioni sul posto ci sarebbe un’auto medica e un’ambulanza per soccorrere un uomo rimasto gravemente ferito. Seguono aggiornamenti.

