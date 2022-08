Schianto sull’A4 dopo lo svincolo di Seriate: nove feriti, anche una bimba di 3 anni

Sono nove i feriti nell’incidente avvenuto sull’Autostrada A4 tra lo svincolo di Seriate e quello di Grumello in direzione Brescia. Lo scontro tra due veicoli, di cui non si conosce al momento la dinamica, si è verificato nella serata di lunedì 8 agosto, intorno alle 19. I feriti sono nove in tutto, tra cui dei bambini: una bimba di tre anni, un’altra bimba di 10 e un maschietto di 11 anni. Sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze e un’auto medica: i feriti non sarebbero però in gravi condizioni. Nel tratto dell’autostrada Milano - Brescia si sono create inevitabilmente lunghe code.