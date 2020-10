Tragedia in A4: schianto con un auto Muore motociclista di 54 anni - Foto

(Foto by Colleoni)

Muore motociclista di 54 anni - Foto Schianto mortale in A4 nella mattina di martedì 13 ottobre subito dopo l’uscita di Bergamo in direzione Seriate.

Schianto mortale in A4 nella mattina di martedì 13 ottobre subito dopo l’uscita di Bergamo in direzione Seriate. Un motociclista di 54 anni, a bordo di una Honda, è stato travolto da un’auto, una Fiat 500 X guidata da un uomo di 50 anni, all’ingresso dell’autostrada intorno alle 7.45. Sono arrivate le ambulanze e l’elicottero dall’ospedale Papa Giovanni XXIII allertate da alcuni automobilisti che hanno anche cercato di prestare i primi soccorsi ma l’uomo sarebbe morto poco dopo. Non si conoscono le generalità della vittima e la dinamica dell’incidente. Il 50enne alla guida dell’auto è stato trasportato all’ospedale di Seriate.

Sul posto anche i Vigili del fuoco, la Polizia stradale di Bergamo, gli addetti di Autostrade per l’Italia per rimettere in sicurezza la zona e fare gli accertamenti del caso. Si segnalano lunghe code, fino a sei chilometri, nel tratto di autostrada da Capriate a Seriate.

