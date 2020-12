Schianto tra auto e moto

Un ferito a Stezzano Nel pomeriggio di sabato 12 dicembre incidente in via Leonardo da Vinci.

Schianto tra auto e moto verso le 15,20 di oggi a Stezzano, in via Leonardo da Vinci. Coinvolte una moto Honda e una Fiat Punto. Ancora in corso d’accertamento le cause e la dinamica dello scontro, in seguito al quale il conducente della moto – un cinquantenne – è stato sbalzato a terra ed è rimasto ferito. Sul posto il 118, che ha prestato le prime cure al motociclista, rimasto cosciente, e l’ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni per gli accertamenti del caso. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Stezzano.

