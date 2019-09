Scrive sui social che vuole togliersi la vita

Salvata dagli utenti di «Sei di Curno se» Voleva gettarsi dalle Mura. Il disperato appello sulla pagina Facebook del gruppo «Sei di Curno se», la segnalazione al 112 e l’intervento tempestivo di un agente l’hanno salvata.

La segnalazione d’aiuto è partita dal gruppo Facebook «Sei di Curno se»: una ragazza ha infatti postato nel pomeriggio di venerdì 27 settembre un messaggio in cui preannunciava di volersi togliere la vita. Gli utenti del gruppo non sono rimasti indifferenti e in molti hanno chiamato il 112, allertando così la sala operativa della Questura.

L’agente in servizio si è fatto inviare sul telefono, da uno degli utenti del gruppo, la foto della ragazza e alcune immagini che la stessa aveva postato insieme al messaggio che facevano presumere la sua presenza nella zona delle Mura di Città Alta. Immediatamente l’operatore ha inviato gli equipaggi della Volante, inoltrando loro le foto ricevute.

Gli operatori sono riusciti a individuare il luogo da dove erano state scattate le foto e a bloccare la ragazza che stava sporgendosi dalle mura all’altezza di vicolo Bettami, in evidente stato confusionale. Su posto è poi intervenuto il personale del 118 che ha portato la giovane in ospedale e sono stati avvisati i famigliari.

