Seriate, contromano al casello A4

Bloccato 27enne ubriaco: l’auto era rubata La vettura aveva già impegnato la rampa di accesso e lo svincolo. La polizia stradale l’ha bloccata: a bordo un uomo con vari alias e precedenti di polizia.

Sabato mattina una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Seriate, in servizio in A4, ha proceduto al controllo di una Fiat Punto che si stava immettendo contromano in autostrada dopo aver superato il casello di Seriate. La vettura aveva già impegnato la rampa di accesso e lo svincolo.

Immediatamente la pattuglia ha bloccato il veicolo poco prima che si ammettesse in A4 e ha controllato sia del conducente sia la macchina. È risultato che l’uomo stava guidando in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 1,28 gr/ litro mentre l’auto era rubata il 3 ottobre a Monza.

A bordo del veicolo i poliziotti hanno rinvenuto una mazza da baseball e una carta di circolazione di un’altra auto. Il conducente, di origine tunisina e con vari alias e precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è risultato anche destinatario di un’ espulsione dall’Italia. G.A., 26 anni, é stato sottoposto a fermo per ricettazione ed è ora indagato per guida sotto l’effetto di alcol, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e violazione della normativa sull’immigrazione.

