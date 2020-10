Seriate, intrappolata dalle fiamme in casa

I pompieri salvano un’anziana dal terrazzo Nella notte tra mercoledì e giovedì incendio in una villetta in via Garibaldi: l’intervento dei Vigili del fuoco di Bergamo.

I Vigili del fuoco di Bergamo hanno messo in salvo da un incendio un’anziana signora residente in una abitazione a Seriate, in via Garibaldi, nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre. L’intervento per un incendio - di cui si devono ancora accertare le cause - è scattato intorno alle 3 di notte: all’interno dell’abitazione si trovava la proprietaria. La signora è stata portata all’esterno dal terrazzo dell’abitazione e consegnata alle cure dei sanitari. Spente le fiamme, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e hanno bonificato tutta l’area compromessa.

