Seriate, la Terapia intensiva del Bolognini è Covid free: non succedeva da marzo Dimessi gli ultimi pazienti Covid ricoverati in Terapia intensiva. L’annuncio sulla pagina Facebook dell’Asst Bergamo Est: «Non dimentichiamo ciò che è accaduto e non abbassiamo la guardia».

«La terapia intensiva dell’ospedale Bolognini è Covid free». Lo annuncia su Facebook l’Asst Bergamo Est. «Siamo veramente felici di poter dare questa notizia! – si legge nel post, accompagnato da alcune fotografie del personale sanitario che in questi mesi è stato impegnato nella lotta al virus – Non accadeva dal 2 marzo 2021. Non dimentichiamo ciò che è accaduto e non abbassiamo la guardia!».

