Seriate, travolta sulle strisce pedonali

Sbalzata per 15 metri, grave una 77enne Lo schianto in via Nazionale: i primi soccorsi dal vicino panificio.

Sarebbe stata sbalzata per una quindicina di metri la donna di 77 anni che nella tarda mattinata di lunedì 27 luglio è stata travolta sulle strisce pedonali a Seriate, in via Nazionale 46, all’altezza del panificio Bergami. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 e sul posto sono intervenute subito l’auto medica e l’ambulanza da Seriate e l’Elisoccorso da Brescia. La donna è stata inizialmente soccorsa proprio dai proprietari e avventori del panificio ed è parsa grave ma cosciente.

Sono loro che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente: l’auto, una Polo Volkswagen, viaggiava dal centro del paese in direzione Albano quando ha travolto la donna che attraversava sulle strisce pedonali per cause ancora da accertare. Da quanto si apprende potrebbe essere stato il sole a offuscare la visibilità su strada in quel tratto. Per far luce sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Seriate. La donna è stata intanto trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

