Si sente male mentre è in banca

Grave un 72enne di Seriate L’anziano è stato colto da un malore cardiaco in banca a Seriate: ricoverato in ospedale, le sue condizioni sembrerebbero gravi.

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di lunedì 2 marzo nel centro di Seriate. Un anziano è stato colto da malore all’interno della filiale Intesa San Paolo, in via Italia, dove era entrato per effettuare alcune operazioni. L’episodio è accaduto poco prima delle 11,50, in un momento in cui nell’istituto di credito c’era un via vai di clienti.

All’improvviso il pensionato si è accasciato sul pavimento ed è stato subito soccorso dal personale della banca che ha lanciato l’allarme al 112. Si tratta di un uomo di 72 anni residente nella zona. Sul luogo sono intervenuti gli uomini del 118. L’anziano è stato colto da un malore cardiaco ed è stato soccorso dall’Emodinamica (cardiologia interventistica) dell’Ospedale Bolognini di Seriate. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sembrerebbero gravi.

