Stezzano, rapina all’ufficio postale Caccia a un anziano col taglierino

Stezzano, rapina all’ufficio postale

Rapina lunedì 6 luglio all’ufficio postale di Stezzano in via Cevedale, poco prima dell’orario di chiusura delle 13,35. Stando alle prime informazioni a entrare in azione è stato un uomo sui 70 anni coperto in volto e armato di taglierino che ha minacciato gli impiegati e si è fatto consegnare tutto il denaro in cassa per poi fuggire a piedi.

Magro il bottino che si aggirerebbe intorno ai 700/800 euro

Sul posto i carabinieri di Stezzano e Bergamo per un sopralluogo e le ricerche.

