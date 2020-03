Stezzano, rubano tv e monopattino

Arrestati marito e moglie di Vaprio Il furto lunedì sera al supermercato Di Più, la merce è stata abbandonata dai fuggitivi e recuperata. La coppia su una Mercedes inseguita e intercettata sul ponte di Canonica d’Adda

Nella nottata tra il 2 e 3 marzo i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto R.P., 53enne di Vaprio d’Adda e la moglie M.M., 44enne nativa di Cernusco sul Naviglio, entrambi pregiudicati residenti proprio a Vaprio d’Adda, precedentemente sorpresi da una guardia giurata mentre perpetravano il furto di alcuni televisori e un monopattino elettrico, il cui valore commerciale si aggira sulle 800,00 €, presso il Supermercato Di Più di Stezzano.

Sono le 21.50, quando alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio perviene la richiesta di intervento da parte della guardia giurata che, accortasi del compimento del reato, ha invano cercato di fermare gli autori ed intrapreso un inseguimento con i fuggitivi datisi alla fuga a bordo di un Mercedes di colore nero.

L’equipaggio in servizio di pronto intervento della Sezione Radiomobile di Treviglio è lì, a pochi chilometri, proprio in direzione di fuga dei malfattori, il cui percorso viene costantemente indicato al 112 dalla guardia giurata stessa, postasi all’inseguimento. A causa delle manovre azzardate eseguite e dell’elevata velocità tenuta, però, gli autori del furto riescono momentaneamente a far perdere le proprie tracce alla vettura che li segue tra Osio Sotto e Boltiere. Ma gli uomini dell’Arma, che hanno intuito che gli autori possano essere due residenti fuori provincia, del Milanese, si posizionano nei pressi del ponte di Canonica d’Adda rintracciando e bloccando così la Mercedes classe A200 nera con i due fuggiaschi a bordo.

I militari danno immediatamente luogo alle perquisizioni personali degli occupanti e del veicolo, rinvenendo e sequestrando diverso materiale atto allo scasso, alcuni guanti e passamontagna, torce elettriche a led ed anche due palanchini in metallo, di cui uno occultato sotto al tappetino del sedile anteriore destro.

La merce asportata -che nella fuga viene abbandonata poco fuori l’esercizio commerciale- è stata recuperata e riconsegnata al responsabile del supermercato. I due arrestati, invece, sono stati trattenuti per la notte presso le celle di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo fissato nella mattinata del 3 marzo presso il Tribunale di Bergamo.

