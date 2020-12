Stop ai tamponi all’aeroporto di Bergamo

Ats: la tensostruttura resterà però allestita Con le nuove disposizioni del Dpcm da poco entrate in vigore non si faranno più tamponi nella tensostruttura all’aeroporto di Orio al Serio.

Con le nuove disposizioni del Dpcm da poco entrate in vigore non si faranno più tamponi nella tensostruttura all’aeroporto di Orio al Serio. «Questo perché il Dpcm obbliga i viaggiatori a eseguire un tampone nel Paese di provenienza, che certifichi la loro negatività o, in alternativa, una quarantena fiduciaria di 14 giorni all’ingresso sul territorio Italiano», sottolinea Carlo Alberto Tersalvi, direttore sanitario di Ats Bergamo. La struttura e il locale messi a disposizione per fare i tamponi verranno mantenuti ancora per un certo periodo, stante l’incertezza sugli sviluppi della pandemia e sulla possibilità di dover tornare operativi, spiega sempre Ats Bergamo.

