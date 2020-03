Stroncato ex imprenditore della Maresana

Malore mentre era in un’officina a Dalmine Un improvviso malore ha stroncato la vita di Cesare Lazzari, un ex imprenditore di 89 anni che abitava alla Maresana, e che verso le 9,30 di giovedì mattina 5 marzo era a Dalmine.

Il malore ha colpito l’89enne all’interno dell’officina di riparazioni di veicoli industriali «Autodiesel srl» di via Baschenis, officina che Lazzari aveva fondato 60 anni e ne era stato proprietario per lungo tempo. È subito intervenuta l’ambulanza del 118, ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

