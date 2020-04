Tir si schianta all’autogrill di Dalmine - Foto

Volano 3 bobine d’acciaio, distributore ko Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per il camionista coinvolto, nella mattinata di mercoledì 29 aprile sull’autostrada A4 nell’autogrill di Dalmine

Un camionista ha perso il controllo del suo camion articolato nell’autogrill di Dalmine, direzione Milano, perdendo il suo carico, 3 bobine di acciaio . Il camion si è schiantato contro i pannelli solari situati nel parcheggio dell’autogrill, mentre una bobina è rotolata fino ai distributori colpendone uno. Il rifornimento di benzina in questo momento non è fruibile. I vigili del fuoco di Bergamo e di Dalmine hanno messo in sicurezza le zone compromesse.

La pompa di carburante distrutta

Una delle tre bobine d’acciaio perse dal tir

L'incidente all'autogrill di Dalmine

Poco prima delle 7,30 sono intervenute due ambulanze del 118 e il camionista, un 55enne, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta, sarebbe potuta essere una tragedia.

La bobina d’acciaio che è piombata nel distributore

L’incidente all'autogrill di Dalmine

Una vista dall’alto dell’incidente

