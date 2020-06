Un 42enne scomparso in città

L’appello della famiglia per ritrovarlo Dell’uomo non si hanno più notizie da giovedì 4 giugno: l’ultimo avvistamento in via Clara Maffei a Bergamo.

È stato avvistato per l’ultima volta in via Clara Maffei a Bergamo intorno alle 9 di giovedì 4 giugno poi si sono perse le tracce di Alan Nembrini, 42 enne, residente a Brusaporto. La famiglia, molto preoccupata, ha sporto denuncia ai Carabinieri già ieri e ora chiede un aiuto per avere segnalazioni da chi eventualmente l’avesse notato. Si presume si sia allontanato in auto Dacia Duster FL241BG bianca con portabici e portasci tetto Thule. Al momento della scomparsa Nembrini indossava un pantalone beige, golfino blu, giacca blu. Se qualcuno dovesse averlo visto può contattare il cognato, Andrea Ripamonti, al 3351014218 o [email protected]

