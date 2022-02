Vaccinazioni anti-Covid a Lallio, ecco la mappa di tutti gli hub della Bergamasca Da martedì 15 febbraio vaccinazioni anti Covid-19 nel mini hub di Lallio.

Ats Bergamo informa cha a partire da martedì 15 febbraio sarà possibile effettuare la vaccinazione anti Covid-19 anche al mini hub di Lallio sito in via Monte Grappa 26. Lo spazio sarà gestito unicamente da farmacie della Provincia di Bergamo ed inizierà l’attività con i seguenti orari: lunedì 12.00-16.00; martedì, mercoledì e giovedì 9.00-13.00 e 16.00-19.00; venerdì 16.00-19.00.

I residenti di Lallio hanno a disposizione, con accesso libero e senza prenotazione, fino a 12 inoculi al giorno. I cittadini potranno prenotare l’inoculazione del Vaccino anti Covid-19 attraverso la piattaforma di prenotazione online

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

Sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid-19 on line attraverso la piattaforma dedicata sul sito anche per il Mini Hub di Canonica D’Adda posto in Piazza del Comune. Nei Mini Hub gestiti da farmacisti ed in farmacia verrà effettuata solo la somministrazione della dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali è raccomandata. Il vaccino fornito alle farmacie è il Comirnaty (Pfizer).

«Il ruolo delle farmacie sta diventando sempre più strategico in questa fase della campagna vaccinale – commenta Arrigo Paciello, responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale di ATS Bergamo – sia perché garantiscono vaccinazioni di prossimità sia perché consentiranno, con la loro azione di supporto, il rientro del personale ospedaliero alle attività ordinarie di ricovero e ambulatoriali».

Di seguito la mappa dei Mini Hub e delle farmacie aderenti. Nelle altre strutture la definizione di data e orario dell’appuntamento sarà concordata direttamente tra il cittadino e la farmacia.

