Villa d’Almè - Dalmine, camion a fuoco

Autista salvo, pompieri in azione - Le foto Un camion che trasportava un piccolo escavatore ha preso fuoco nella prima mattina di martedì 21 luglio a Treviolo, lungo la ex strada statale 470 dir.

Un camion che trasportava un piccolo escavatore ha preso fuoco nella prima mattina di martedì 21 luglio a Treviolo, lungo la ex strada statale 470 dir (Villa d’Almè-Dalmine). L’autista è riuscito a portare il camion in zona sicura e ha provato a spegnere il principio di incendio con gli estintori ma senza ottenere nessun risultato. Sono intervenuti quindi i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine con autopompa e la botte della centrale: spente le fiamme hanno messo in sicurezza la zona e hanno bonificato l’area compromessa.

