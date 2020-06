«Virus nell’acqua, devo controllare»

Finto operatore alla Dorotina di Mozzo Ha tentato di introdursi nell’appartamento di un’anziana 82enne fingendo di essere un operatore del servizio idrico.

Un lettore ci segnala un finto operatore dell’acqua che si aggira per le case degli anziani della Dorotina di Mozzo. «Nella mattinata di venerdì 19 giugno alla Dorotina di Mozzo un finto operatore del servizio acqua girava per le case di anziani dicendo che doveva controllare l’acqua perchè inquinata da virus e microbi – racconta –. Mia suocera (82 anni) in quel momento era a casa da sola e purtroppo si è fatta convincere ad aprire e ha fatto entrare il finto operatore. Per fortuna alla richiesta di controllare tutta la casa lo ha allontanato bruscamente. Fortunatamente non ha rubato nulla, solo tanta paura per mia suocera. Ho segnalato l’accaduto alla polizia locale di Mozzo e ai carabinieri di Curno».

