Sagre, su L’Eco intervista al Questore

«Pronti ad ascoltare gli organizzatori» Girolamo Fabiano: «Le norme di sicurezza non sono più severe di prima: vanno conosciute. Da noi nessun divieto».

Le rigide (e costose) norme di sicurezza fanno strage di sagre e feste di paese? L’invito è stare calmi e affrontare la questione carte alla mano: «Occorre conoscere la normativa, che non è stata modificata».

Il questore Girolamo Fabiano

E in questura «la porta è aperta per chi ha dubbi interpretativi e vorrà chiedere chiarimenti o spiegazioni». Parole del questore Girolamo Fabiano, che sul tema, in un’intervista a L’Eco di Bergamo in edicola, puntualizza: «Finora nessun organizzatore ha contattato noi o la prefettura. E tantomeno, finora, nessuno di noi ha negato permessi o autorizzazioni o impedito lo svolgimento di una sagra. Non ci risulta neppure che i Comuni stiano mettendo i bastoni tra le ruote agli organizzatori».

