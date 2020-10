A capo di una banda di pusher in Belgio Ricercato in Europa, preso a Cisano

A capo di una banda di pusher in Belgio

Era ricercato perché ritenuto il capo di una organizzazione di detenzione e spaccio di cocaina in Belgio. Un marocchino di 33 anni senza permesso di soggiorno in Italia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Brivio nel Lecchese. L’uomo - colpito da un mandato di cattura europeo delle autorità belghe dello scorso 20 settembre - è stato catturato nel comune di Cisano Bergamasco e portato in carcere a Bergamo in attesa dell’estradizione

