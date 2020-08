(Foto by Vigili del fuoco)

L’intervento ad Ambivere (Foto by Vigili del fuoco)

Ambivere, fiamme in un fienile nella notte

L’intervento dei Vigili del fuoco- Foto/Video L’intervento dei Vigili del fuoco a mezzanotte di domenica 9 agosto.

I Vigili del fuoco di Zogno, i volontari di Madone, i volontari di Treviglio e la centrale di Bergamo sono intervenuti verso la mezzanotte di domenica 9 agosto ad Ambivere in via Cesare Battisti, dove un fienile aveva preso fuoco. Non ci sono feriti.

Le fiamme sono state domante, il fienile è andato completamente distrutto.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

incendio fienile ambivere

(Foto by Roberto Vitali)

© RIPRODUZIONE RISERVATA