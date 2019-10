Anche a 110Km all’ora sulla Rivierasca

Il telelaser non perdona, 106 multe in 8 mesi A Bottanuco controlli sulla Rivierasca e via Moro. Pizzicate auto che andavano oltre i 110 km all’ora.

Sono 106 le sanzioni comminate dalla polizia municipale di Bottanuco, negli ultimi otto mesi, con l’utilizzo del «telelaser». In sostanza, un autovelox istantaneo simile ad una piccola cinepresa. E in alcuni casi la velocità dei mezzi ha fatto «impazzire» gli strumenti, che hanno registrato numeri a tre cifre, con velocità oltre i 110 chilometri l’ora. Eccessi talvolta di 60 chilometri orari oltre il limite di 50 all’ora in adozione sulla provinciale Rivierasca (in corrispondenza dell’area urbana) e su via Aldo Moro, l’arteria di traffico che unisce Bottanuco con Madone.

