Auto in sosta prende fuoco -Foto

Intervento dei Vigili del fuoco a Cisano Alle 6 di lunedì 18 maggio un’auto è andata completamente distrutta in un incendio.

Lunedì 18 maggio verso le 6 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Zogno è intervenuta per spegnere le fiamme che hanno distrutto completamente un’auto in via Tasso Torquato. Nessun ferito, la zona è stata messa in sicurezza.

