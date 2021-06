Baby ippopotamo a Le Cornelle, contest su Facebook per scegliere il nome - Video Fiocco azzurro al Parco faunistico Le Cornelle di Valbrembo: è nato un ippopotamo. Su Facebook un contest per proporre un nome, ecco come partecipare.

Fiocco azzurro al Parco faunistico Le Cornelle: è nato un ippopotamo. Come si chiama? Non è stato ancora deciso. Per scegliere il suo nome il Parco ha deciso di farsi aiutare dai fan e ha aperto un contest su Facebook. Dal 4 al 7 giugno è possibile proporre un nome per il piccolo ippopotamo commentando il post pubblicato sulla pagina Facebook del parco. L’8 giugno lo staff comunicherà tre nomi selezionati e i fan potranno votare il nome preferito con un like, scegliendo così il vincitore che riceverà un biglietto d’ingresso omaggio fruibile entro l’anno. Il piccolo è nato il 13 maggio scorso e i suoi genitori si chiamano Nino e Oboe. Sempre il Parco Le Cornelle ha lanciato anche un altro concorso: dal 5 giugno al 31 dicembre 2021, seguendo le istruzioni sul sito lecornelle.it è possibile vincere un viaggio: in palio una vacanza a settimana.

Ecco il video del baby ippopotamo.

