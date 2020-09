Baby pantera al Parco Le Cornelle

Il nome? Si sceglie online - Foto e video La cucciola è nata a luglio, sulla pagina Facebook del Parco dal 3 al 10 settembre il contest per darle un nome.

Fiocco rosa al Parco Faunistico Le Cornelle. Lo scorso 2 luglio è nato un raro esemplare di pantera nera. Il nome? Tutto da scegliere, con la possibilità per chiunque vorrà dare la propria preferenza, di partecipare dal 3 al 10 settembre al contest sulla pagina Facebook del Parco. La cucciola, figlia della coppia di pantere nere Richard (9 anni) e Kala (7 anni), sorellina minore di Leyla, nata nel 2017 e di Moon e King, i due cuccioli nati nel Parco lo scorso anno, e ora ospitati presso la struttura belga Le Monde Sauvage, fin dai primi giorni di vita ha manifestato un carattere fiero e combattivo, molto simile a quello della madre Kala.

Il cucciolo di Pantera, ancora in attesa di nome, pesa 3,2 kg e gode di ottima salute, è infatti costantemente monitorata dai veterinari del Parco che in questo primo periodo di vita controllano il cucciolo quotidianamente per verificare la crescita e lo stato di salute della piccola.

La baby pantera

(Foto by Le Cornelle)

La nascita della pantera è un evento raro che, replicato negli anni, sottolinea come le condizioni di vita ottimali degli animali al Parco diano la possibilità di creare i presupposti per l’affiatamento e l’allevamento da parte dei genitori di nuovi cuccioli. Come in natura, la madre si occuperà del cucciolo per un periodo di massimo due anni, al fine di garantirne una corretta crescita psicofisica, per poi poter essere trasferita in un’altra struttura zoologica e creare la propria famiglia. Le pantere infatti possono raggiungere e superare i 20 anni e nell’arco della loro vita possono avere dalle 8 alle 10 gravidanze. Con il suo manto scuro e lucido, la pantera nera o Panthera pardus è la regina della giungla, un felino che è la variante nera del leopardo africano. La pantera è un formidabile cacciatore che tende agguati nascosta tra i cespugli o sugli alberi.

Un altro scatto della cucciola

(Foto by Le Cornelle)

IL CONTEST SU FACEBOOK

Per 7 giorni dal 3 al 10 settembre 2020 sarà possibile proporre un nome per la piccola pantera nera, commentando il video che la ritrae, sulla pagina Facebook del Parco . L’11 settembre lo staff comunicherà i tre nomi selezionati e a seguire i fan potranno votare, entro il 13 settembre, il nome preferito con un like, scegliendo il vincitore che riceverà un biglietto d’ingresso omaggio fruibile entro il 31 dicembre 2021. Verranno considerati solamente i nomi inseriti come commento al video. Per ogni post è possibile indicare solo un nome. Nel caso in cui più fan proponessero il nome che sarà poi scelto dallo staff del Parco, vincerà il contest colui che lo ha postato per primo, farà fede la data e l’ora riportate nel commento presente sulla pagina del parco.

