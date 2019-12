Bergamo, si sente male in palestra

Grave ragazza di 22 anni La giovane, che partecipava a corsi di ginnastica, è in terapia intensiva al «Papa Giovanni».

Una giovane di 22 anni è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo dopo essersi sentita male in palestra, lunedì 16 dicembre. Ha iniziato ad accusare il malore mentre era in allenamento nella palestra all’interno della sede dell’istituto superiore «Maironi da Ponte» nel tardo pomeriggio, a Presezzo. A quell’ora c’erano diverse persone, che stavano partecipando a una sessione dei corsi di ginnastica.

La ventiduenne all’improvviso ha accusato un malore ed è stata prontamente soccorsa dalle persone che c’erano nella palestra. Contestualmente - mentre poco dopo sono giunti i genitori della ragazza - è scattato l’allarme alla centrale operativa dell’Areu emergenza - urgenza, che ha inviato nella palestra di via Berizzi l’automedica e due autoambulanze. Medici e personale sanitario hanno prestato i primi soccorsi alla giovane, che al loro arrivo era già in condizioni serie. È stata stabilizzata e poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo, poi portata nel reparto di terapia intensiva in condizioni gravi, in prognosi riservata.

