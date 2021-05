Bonate Sopra, auto ribaltata in galleria: nessun ferito - Foto Incidente sull’asse interurbano, nella galleria San Roberto, intorno alle 22 di martedì 11 maggio.

Incidente stradale sull’asse interurbano all’altezza di Bonate Sopra, nella galleria San Roberto, intorno alle 22 di martedì 11 maggio. Un’auto condotta da un giovane di 20 anni, per cause in corso d’accertamento, si è ribaltata: il conducente non ha riportato ferite. Scattato l’allarme, sul posto i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Madone, la Croce Rossa di Lallio, l’automedica di Capriate e i Carabinieri di Bergamo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.

