Brembate, cade in auto nel canale

Salvata dalla Polizia Stradale Nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre un’auto è caduta nel canale sulla provinciale in direzione di Boltiere: la conducente, 60 anni di Urgnano, era priva di sensi con l’acqua che era già arrivata a 80 centimetri

Nel pomeriggio di ieri 30 dicembre 2019, la pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Treviglio è intervenuta nel Comune di Brembate in seguito a un incidente stradale autonomo lungo la provinciale 184 in direzione di Boltiere. La pattuglia, giunta sul posto dopo pochissimi minuti, ha trovato un’autovettura Kia Sportage nel canale di scolo dell’acqua piovana profondo due metri con all’interno la conducente priva sensi riversa sui sedili anteriori.

La donna, del 1959 e residente ad Urgnano, è stata messa in salvo dai poliziotti che calandosi dal ponte alto 4 metri e con l’acqua che stava salendo nell’autovettura ad un’altezza già di 80 centimetri, sono riusciti ad aprire la portiera anteriore destra e successivamente quella sinistra e ad estrarre la vittima che era parzialmente ricoperta d’acqua. A causa dell’urto, il serbatoio della benzina è stato danneggiato facendo fuoriuscire combustibile e per sicurezza gli operatori hanno chiuso prontamente la strada a tutti gli utenti in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

La donna è stata soccorsa dal 118 e ricoverata in codice giallo all’ospedale di Zingonia: ripresa conoscenza, ha ringraziato gli operatori della Polizia Stradale per il soccorso immediato e per averle salvato la vita.

