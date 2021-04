Calusco, schianto con ribaltamento sulla Rivierasca. Tre feriti tra cui un bimba di 4 anni L’incidente si è verificato alle 17.15 all’incrocio tra via Rivierasca e via dei Mille. Le foto.

Ancora da chiarire la dinamica esatta di quanto successo sabato 10 aprile alle 17.15 a Calusco d’Adda all’incrocio tra via Rivierasca e via dei Mille.

Uno schianto tra due auto ha portato al ribaltamento di una delle due. Sul posto sono intervenute in codice rosso tre ambulanze per soccorrere altrettanti feriti, tra cui una bimba di 4 anni.

Nonostante la violenza dell’impatto, fortunatamente, la bimba è stata portata in ospedale solo per accertamenti, in codice giallo invece la madre di 44 anni. Solo un grosso spavento per il terzo coinvolto un 33 che era solo a bordo dell’altra auto.

Sul posto anche i Vigili del fuoco volontari di Madone e i Carabinieri di Zogno e una pattuglia di Sorveglianza Italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA