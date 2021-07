Capriate, investita mentre attraversa la strada. Trauma cranico per una donna di 58 anni Grave incidente nella mattinata di martedì 20 luglio a Capriate San Gervasio: una donna di 58 anni è stata investita mentre attraversava la strada.

Grave incidente nella mattinata di martedì 20 luglio a Capriate San Gervasio: una donna di 58 anni è stata investita mentre attraversava la strada. È successo attorno alle 7.45 in via Alcide De Gasperi: l’allarme è stato dato immediatamente, dopo che la donna finita a terra ha perso conoscenza. Sul posto un’ambulanza e i carabinieri della compagnia di Treviglio: dopo le prime cure prestate sul posto, la donna è stata trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo con una prima diagnosi di trauma cranico.

