Civetta cade nel caminetto

Madone, salvata dai Vigili del fuoco L’uccello era rimasto bloccato dalla protezione di vetro. Ora è stato liberato.

Una civetta è caduto all’interno di una canna fumaria di un’abitazione di Madone ed è finita in un camino con la protezione in vetro. Per trarla in salvo i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono così intervenuti nella casa di via Pizzo del Diavolo, hanno rimosso la protezione, l’hanno recuperata e poi liberata.

