Vigili del fuoco in azione in una ditta di riparazione barche a Cisano bergamasco

Fiamme nella ditta di riparazione di barche

Vigili del fuoco in azione a Cisano - Le foto Sul posto sono entrate in azione le squadre del distaccamento di Zogno, di Dalmine e della centrale di Bergamo.

Incendio in un cassone degli scarti di un’azienda di riparazioni di barche a Cisano bergamasco nella mattinata di martedì 20 ottobre. L’incendio è divampato nella prima mattina per ragioni ancora da accertare ma, grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, non ha provocato danni strutturali o feriti. Sul posto sono entrate in azione le squadre del distaccamento di Zogno, di Dalmine e della centrale di Bergamo. I Vigili del fuoco hanno portato fuori tutto il materiale potenzialmente a rischio e hanno bonificato tutta l’area.

