Incendio in una palazzina

Soccorsi a Ponte San Pietro Fumo in un condominio a Ponte San Pietro nella mattinata di lunedì 21 dicembre. Nessun ferito.

Incendio nella tarda mattinata di lunedì mattina a Ponte San Pietro, in un condominio di via 24 maggio, al civico 8, a un centinaio di metri dal Policlinico. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero accese in un vano dove si trova il quadro elettrico dell’ascensore, forse per un cortocircuito. Non sono stati intaccati altri spazi dell’edificio, ma il fumo, attraverso le scale, ha raggiunto i piani superiori. Appena è stato dato l’allarme, sono arrivati sul posto la polizia locale di Ponte San Pietro, i carabinieri, tre ambulanze e 5 camion vigili del fuoco di Treviglio, Bergamo e Madone. Nessuna conseguenza per i residenti, due persone all’ultimo piano sono state evacuate con l’autoscala. La situazione è tornata rapidamente sotto controllo.

Il fumo nel condominio

