Le Cornelle al via il 6 febbraio in sicurezza

Carnevale: gratis per i bimbi in maschera Da sabato 6 febbraio il Parco faunistico apre i cancelli della stagione 2021: ingressi contingentati e rispetto dei protocolli. Per Carnevale due date speciali: lunedì 15 e martedì 16 febbraio, i bambini fino a 11 anni che si presenteranno in maschera entreranno gratuitamente.

Il Parco faunistico Le Cornelle apre i cancelli della stagione 2021. E non c’è nulla che incarni il desiderio di rinascita più delle specie animali che, tra nascite e innamoramenti, rendono ogni stagione unica. Appuntamento per sabato, 6 febbraio, giorno di ripartenza. Così come previsto dalle normative, l’accesso all’area di circa 24 mila metri quadrati in via Cornelle 16, a Valbrembo, avverrà solo rispettando un rigido protocollo di sicurezza che prevede la misurazione della temperatura all’ingresso, consentito solo se muniti di mascherine. All’interno del parco sono dislocati dispenser con gel disinfettante. Verrà inoltre rispettato il distanziamento sociale e, in particolare l’accesso alle due aree coperte il rettilario e l’isola Aldabra così come per l’area «Selva tropicale», sarà contingentato. Per evitare assembramenti gli ingressi al Parco sono contingentati, per questo si incentiva la vendita online dei biglietti che consente l’ingresso diretto con corsia preferenziale. Per Carnevale due giornate speciali: lunedì 15 e martedì 16 febbraio, i bambini fino a 11 anni che si presenteranno in maschera entreranno gratuitamente al Parco, fino a un massimo di 1 bambino ogni adulto pagante.

