Mapello, scontro tra un’auto e un furgone

Panda prende fuoco, un ferito grave Incidente lunedì 21 giugno alle 7,30 a Mapello sulla SS342, all’uscita della galleria del centro commerciale Il Continente. Un furgone e un’auto si sono scontrati e la Panda ha preso fuoco. Grave un trentasettenne di Ambivere

Incidente lunedì 21 giugno alle 7,30 a Mapello sulla SS342, all’uscita dalla galleria del centro commerciale Il Continente. Un furgone e un’auto si sono scontrati per cause ancora da accertare e l’auto, una Panda, ha preso fuoco. I carabinieri della Compagnia di Zogno, che stavano passando proprio in quel momento, hanno estratto il conducente, un trentasettenne di Ambivere, prima che l’auto si incendiasse. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone che hanno spento le fiamme e bonificato la zona. Per i soccorsi sono arrivate l’automedica e due ambulanze del 118.

Il trentasettenne, ferito in modo grave dopo l’impatto con il furgone, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ferito anche il conducente del furgone, un 55enne, portato alle Gavazzeni di Bergamo in codice giallo. Disagi al traffico in tutta la zona, l’asse è bloccato nel tratto interessato dall’incidente. Sul posto per regolare la viabilità anche la polizia locale di Ponte San Pietro.

