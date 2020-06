Schianto in moto a Presezzo

Grave un uomo di 39 anni L’incidente nei pressi di palazzo Furietti - Carrara lungo la provinciale 166.

Un uomo di 39 anni, di Ponte San Pietro, è rimasto gravemente ferito nello scontro con un’auto avvenuto intorno alle 13 di mercoledì 24 giugno a Presezzo. Da una prima ricostruzione dello schianto pare che il motociclista, a bordo di una Honda Hornet, viaggiasse da Terno in direzione Ponte San Pietro lungo la provinciale 166. Nei pressi dello svincolo per palazzo Furietti-Carrara è avvenuto lo scontro con un’auto, una Fiat Punto, che viaggiava nella stessa direzione guidata da una donna di 63 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono sopraggiunte subito due ambulanze e l’Elisoccorso da Bergamo: l’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. La Polizia locale di Presezzo è intervenuta per i rilievi.

